“Palmeiras tampoco quiere jugar contra nosotros", deslizó Marcelo Gallardo en conferencia de prensa luego de la victoria de River ante Unión por penales en la Copa Arentina.

"Todo el mundo acá habla de Palmeiras, pero allá en Brasil también hablan de River. Va a ser muy parejo”, completó el Muñeco.

Y las gallinas, que apenas consumada la clasificación a cuartos de final ante Libertad de Paraguay, calificaron el duelo con los brasileños como de imposibles, llenaron las redes de memes con la declaración del técnico millonario: