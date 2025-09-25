"Bronca. Se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente", fue lo primero que dijo Marcelo Gallardo en conferencia de prensa tras la eliminación de River de la Copa Libertadores.

El Millonario perdió 3 a 1 con Palmerias, tras el 1-2 en la ida en el Monumental. Y Gallardo analizó a su equipo: "Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte donde se definen situaciones a nivel internacional, tendremos que ser más fuertes para poder ganarlos".

"No es que estamos lejos. El rival es candidato a ganar la Copa. En los detalles tenemos que evolucionar, crecer y ponernos más fuertes. Tenemos que ser más fuertes si queremos ganarle a rivales como estos en series decisivas", consideró el DT.

Y concluyó: "Se puede ver tal vez mucha desilusión en cuanto a la eliminación. Tenemos que construir un equipo mucho más fuerte. Es un equipo que se está construyendo, con muchos jugadores que llegaron. En esa construcción tenemos que competir y ganar. No estamos en nuestro mejor funcionamiento. Seguiremos trabajando para construir un equipo más confiable".

¿Qué reclamó River en el penal de Marcos Acuña sobre Facundo Torres?: Gallardo admitió: "Se reclamaba eso. Había un jugador de ellos tirado también. El árbitro no supo manejar el partido en ese momento. Primero, cobra algo que no ve, porque está de espalda. Después, hay un jugador de ellos tirado, se lo va a atender... Hay una mezcla de todo. En esa confusión, le dimos esa ventaja al rival".

¿Por qué perdió el equipo? "En esa desconcentración de cinco minutos, nos pasó lo que nos pasó. No se justifica esos dos goles del final con lo que había sido el partido. El partido de hoy fue muy parejo y hasta estuvo favorable a nosotros mientras tuvimos el nivel de concentración alto. Se nos termina yendo el partido de las manos", contestó el Muñeco.

