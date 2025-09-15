''Nos quieren enfrentar''
Gallardo cruzó a un periodista que le preguntó por la reflexión de Alfaro sobre Galarza Fonda
Luego de la victoria ante Estudiantes, al Muñeco le preguntaron por las palabras de Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, que consideró que a Galarza Fonda "River le está haciendo sentir el rigor".
La semana pasada, nos preguntamos si Gustavo Alfaro le había tirado un palo a Marcelo Gallardo al asegurar que "a Mati (Galarza Fonda) le hicieron sentir, no sé porqué, el rigor" en River Plate.
Post victoria millonaria en UNO ante Estudiantes por 2 a 1, a Gallardo le preguntaron por los dichos del entrenador de la selección paraguaya.
"Lo escuché, dio su opinión, es así… Nos quieren enfrentar", contestó el Muñeco.