La semana pasada, nos preguntamos si Gustavo Alfaro le había tirado un palo a Marcelo Gallardo al asegurar que "a Mati (Galarza Fonda) le hicieron sentir, no sé porqué, el rigor" en River Plate.

Post victoria millonaria en UNO ante Estudiantes por 2 a 1, a Gallardo le preguntaron por los dichos del entrenador de la selección paraguaya.

"Lo escuché, dio su opinión, es así… Nos quieren enfrentar", contestó el Muñeco.