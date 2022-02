"Nosotros estamos bajo una constante evaluación", lanzó Néstor Pitana después del triunfo por 1 a 0 de Unión sobre River por la fecha 1 de la Copa Liga Profesional.

El encuentro dejó una polémica que cambió el transitar del encuentro, el discutido penal para el Tatengue, que se convirtió en el único tanto del cotejo y que marcó la victoria del conjunto de Santa Fe.

"Yo me quedo con el ángulo que yo tengo (en la jugada), veo penal y por eso pito penal. Nada más que eso. En el momento no tengo diferentes ángulos, yo me quedo con la situación en la que tengo la perspectiva. Busqué el between entre jugadores y bueno, veo que lo lleva puesto al delantero y cobro penal", argumentó Pitana.

Por su parte, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa después de la derrota de River de Unión en el comienzo de la Copa de la Liga Profesional 2022 y, como era de imaginar, al entrenador del Millonario le preguntaron por Néstor Pitana, el árbitro del partido desarrollado en Santa Fe.

“No voy a perder el tiempo hablando, no tengo ganas de decir nada”, dijo en un primer momento. “Nos deberían haber ganado de otra manera y no con un penal inventado”, agregó Gallardo y se expresó al ser consultado sobre el VAR: “Los árbitros se equivocan con VAR, sin VAR, convivimos con el error humano más allá del VAR. No voy a entrar, no quiero generar… ya dije lo que pensaba hace un tiempo. Prefiero destacar a Unión que hablar de Pitana”.