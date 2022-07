Marcelo Gallardo centró su conferencia de prensa en la polémica que empañó la serie entre River y Vélez, que depositó a 'El Fortín' en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Si realmente hay que buscar algo por buscar, sin tener certezas de lo que se busca, o revisar sin tener certeza de lo que estás queriendo encontrar, ahí lamentablemente sí hay un dejo de injusticia total. Es lo que se refleja en la jugada misma, en el criterio para cobrar algo que no estás seguro que existe”, dijo el Muñeco sobre el gol anulado a Matías Suárez por supuesta mano que el VAR revisó durante ocho minutos.

Y agregó: “No tengo mucho más cosas para decir, no me salen otra cosas que sentir que hoy fuimos perjudicados por esa jugada, por ese fallo que no se ve, no hay claridad… Pero, bueno, la injusticia es la que en este momento nos apaña. Después está la desilusión de querer llegar muchos más lejos en esta Copa Libertadores”.

Ya sobre el juego, el entrenador se lamentó de “no haber podido estar en el mejor momento futbolístico del equipo para llegar más lejos”. Y volvió a hablar de la polémica: “En una serie cerrada pasan estas cosas, cosas puntuales, hoy nos pusimos a tiro en el resultado pero un fallo nos impidió tener esa posibilidad de pelearla hasta el final".

Más del VAR

“El poco criterio que hay, de tanto parate, tanta revisión, tanto corte, tanto corte, tanto corte… Le termina haciendo daño al fútbol porque se juega tan poco. Hoy éramos nosotros los que necesitábamos el tiempo para seguir en la búsqueda pero mañana le pasa a otro, y no tener criterio par manejar esas cuestiones terminan dañando el espíritu del futbol”.

“Los árbitros nunca son capaces de aplicar que el juego fluya. Si cortan porque no resuelven situaciones y pasan seis o siete minutos, que puedan tener la claridad para dar el tiempo que corresponda. Pero todo lo que pueda decir ahora no tiene ningún sentido”.