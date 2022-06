"Cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones, jugamos mal. Somos conscientes de que tenemos que mejorar porque la serie, gracias al resultado, está abierta. Peor que esto no podemos jugar. Intentaremos la semana que viene cambiar la imagen del partido de hoy", dijo Marcelo Gallardo en conferencia de prensa tras la derrota frente a Vélez por 1 a 0 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El entrenador de River admitió: "Peor que esto no podemos jugar"; e intentó destacar: "Lo positivo es el resultado, es una ventaja mínima, debemos mejorar muchísimo".



"Fue un partido muy incómodo para jugar y en esa incomodidad que nos hizo jugar Vélez, no nos encontramos; cuando hablé de un partido incómodo, es eso: la segunda pelota, físico, no lo supimos jugar. No estuvimos. Sí, en el inicio, pero después son. Lo peor ya pasó, haber jugado mal, y el resultado que es mínimo", consideró el Muñeco.



El gol de Vélez de penal