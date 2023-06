Gabriel Milito volvió a protagonizar un polémico hecho, en el marco de un partido, y por una reacción cargada de furia.

En La Paternal hubo un final vibrante por la agónica victoria de Argentinos Juniors en el clásico contra Platense por 1 a 0.

El gol del partido, sobre la hora, fue de Leonardo Heredia.

En los festejos del tanto, Santiago Montiel, primo de Gonzalo, campeón del mundo en Qatar 2022, fue expulsado por celebrar frente a los futbolistas del Calamar

La roja, provocó una explosiva reacción de director técnico Gabriel Milito, quien tuvo que ser frenado por algunos de sus colaboradores.

“La verdad, no sé qué pasó. Pero no me gusta que nos echen jugadores bajo ningún punto de vista, más allá de que quede poco tiempo. No nos pueden echar jugadores", argumentó después.