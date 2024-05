El DT de River

Sorpresiva declaración de Demichelis sobre su continuidad: ''No me atan los contratos''

El entrenador contestó la pregunta instalada en el Mundo River: el rumor que señala que a fin de año dejará Nuñez. "Cuando yo note que la situación no de para más voy a levantar la mano, no me atan los contratos", dijo Demichelis.