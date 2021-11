Oscar Ruggeri dijo en ESPN que se sintíó defraudado por el vicepresidente del Xeneize, por haber hecho bajar del micro a algunos jugadores el último fin de semana para conversar con ellos en el vestuario.

Este martes, Riquelme le dio una entrevista a TNT Sports, le respondió a Ruggeri sin nombrarlo y aseguró que este escandalete "está todo armado".

"Cada uno es libre de decir lo que quiera. A mí me enseñaron a vivir de una sola manera. Si sale un amigo mío o me dice en la cara que lo defraudé, yo me pondría mal porque sé que ese amigo a mí me quiere y yo a él lo quiero. Si viene un familiar y me dice que lo defraudé, me pongo mal porque sé que ese familiar me quiere y yo lo quiero. Ahora si lo dice una persona con la que yo no tengo relación, no me causa nada porque yo no puedo defraudar a una persona que no tengo relación", dijo Román.

Y la puso otra vez en un ángulo como cuando jugaba.