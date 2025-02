“Ya estás haciendo fuego. Perdiste un partido, todavía falta un montón. Ya estás prendiendo fuego. Son terribles”, sonrió Gustavo Costas apenas escuchó la pregunta del colega en la conferencia de prensa posterior a la derrota 2 a 0 ante Estudiantes en La Plata por la fecha 3 de la Liga Profesional.



El periodista miró incrédulo al DT de Racing y este siguió: “Es tu intención, dale, lo dijiste, ustedes son así. Los conozco, saldrán a matarnos, que nos tenemos que ir todos. Son así ustedes”. Y agregó: "¿Querés alarmar a todos? Dale los conozco bien. Jugamos mal, nos ganaron muy bien, nunca estuvimos en partido".



¿Cuál fue la pregunta que molestó a Costas? Si la derrota fue un "llamado de atención" teniendo en cuenta que los próximos rivales de la Academia son Racing y en un par de semanas la final de la Recopa ante Botafogo.

“¿Qué le voy a decir al hincha? Que vamos a dejar todo. Hoy nos ganaron bien, nos ganaron todo el partido. No jugamos bien. Pero tampoco como decís vos, que ya querés alarmar a todos”, dijo el entrenador.

Allí, aprovechó para apuntar otra vez contra el periodismo: “Este grupo tuvo millones de palazos, de gente como la que empezó la nota, que nos tiraron a la mierda. Después, este grupo se levantó y logró algo histórico después de 36 años. Cómo no vas a confiar en este grupo”. Y aclaró: “No me voy preocupado. Me voy con bronca”.