Fuertísima imagen: Neymar llorando y la hinchada de Santos dándole la espalda tras la goleada del Vasco

Santos perdió de manera categórica e histórica ante Vasco da Gama por 0-6 en el estadio Morumbis de São Paulo, Neymar terminó en el césped llorando y la torcida le dio la espalda al equipo.

Las imágenes después del papelón son fuertísimas. Tanto, que hasta el entrenador del Vasco, Fernando Diniz, intenta consolar a Ney.

“Fue una vergüenza. ¡Fue una mierda! Los hinchas tienen derecho a maldecir e insultar a la gente. Hoy es aceptable. Me siento avergonzado. Nunca había vivido algo así en mi vida", reconoció Ney tras el partido.

La goleada, de las peores en 98 años, dejó sin DT a Santos, Cleber Xavier. Y la prensa brasileña ya habla de Jorge Sampaoli como principal candidato para hacerse cargo del equipo.

La imagen más fuerte

La torcida habló…

Goles y resumen de un papelón histórico

Santos fue goleado por el Vasco

Así está Santos en la tabla

Complicado, el Peixe se acerca a la zona de descenso.

¿Vuelve Sampaoli?