Fuertísima imagen: Neymar llorando y la hinchada de Santos dándole la espalda tras la goleada del Vasco
El Peixe perdió 6-0 ante Vasco da Gama, hizo un papelón y el entrenador fue despedido. La imagen de Neymar llorando y la hinchada dándole la espalda es viral. Jorge Sampaoli es el principal candidato a conducir el equipo.
Santos perdió de manera categórica e histórica ante Vasco da Gama por 0-6 en el estadio Morumbis de São Paulo, Neymar terminó en el césped llorando y la torcida le dio la espalda al equipo.
Las imágenes después del papelón son fuertísimas. Tanto, que hasta el entrenador del Vasco, Fernando Diniz, intenta consolar a Ney.
“Fue una vergüenza. ¡Fue una mierda! Los hinchas tienen derecho a maldecir e insultar a la gente. Hoy es aceptable. Me siento avergonzado. Nunca había vivido algo así en mi vida", reconoció Ney tras el partido.
La goleada, de las peores en 98 años, dejó sin DT a Santos, Cleber Xavier. Y la prensa brasileña ya habla de Jorge Sampaoli como principal candidato para hacerse cargo del equipo.
La imagen más fuerte
La torcida habló…
Goles y resumen de un papelón histórico
Santos fue goleado por el Vasco
Así está Santos en la tabla
Complicado, el Peixe se acerca a la zona de descenso.
¿Vuelve Sampaoli?