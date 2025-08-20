La tenista estadounidense logró posicionarse en lo más alto del ranking mundial de dobles, consiguiendo títulos en Wimbledon y en el Abierto de Australia, mientras convertía su batalla contra la enfermedad en un símbolo de resiliencia y esperanza que supera los límites del deporte.

Corina Morariu encarna una de las narrativas de valentía y superación más inspiradoras del tenis global. Fue número uno del mundo en dobles, levantó dos trofeos de Grand Slam y, tras sobreponerse a una leucemia a los 23 años, dejó una huella que trasciende ampliamente sus logros dentro de las canchas.

Cuál es la historia de Corina Morariu, la tenista que triunfó en la vida

Corina Morariu vino al mundo el 26 de enero de 1978 en Detroit, en el seno de una familia de inmigrantes rumanos. Su padre, médico de profesión y exjugador de tenis, fue también su primer guía deportivo y el principal motor de su formación. Desde muy pequeña evidenció una disciplina inquebrantable y un amor profundo por la raqueta, rasgos que pronto la diferenciaron de sus compañeras.

En 1994, cuando apenas tenía 16 años, ingresó al circuito profesional. Sus primeros pasos fueron en certámenes menores, pero rápidamente comenzó a sobresalir gracias a la potencia de su drive y a su intuición en la red, cualidades que la encaminaron a brillar en dobles. Aunque en individuales alcanzó un lugar respetable —fue número 29 del ranking y obtuvo un título WTA en Birmingham en 1998—, su consagración llegó en la especialidad de dobles, donde conformó temidas alianzas con estrellas como Lindsay Davenport y Monica Seles.

Su punto máximo llegó en 1999, cuando junto a Davenport levantó el trofeo de Wimbledon en dobles femeninos, tras vencer en la final a Mariaan de Swardt y Elena Tatarkova. Ese triunfo le abrió definitivamente las puertas de la élite. Al año siguiente, alcanzó la cima del ranking mundial y en 2001 volvió a celebrar en un Grand Slam, esta vez en el Abierto de Australia en la modalidad de dobles mixtos con Ellis Ferreira. En paralelo, se convirtió en pieza fundamental de la Copa Federación defendiendo a Estados Unidos.

Sin embargo, en pleno ascenso, su vida dio un vuelco drástico. En 2001, con apenas 23 años y cuando acababa de conquistar el número uno, fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda. La noticia conmocionó al tenis internacional y la obligó a dejar las canchas de inmediato. Morariu relató más tarde que recibir ese diagnóstico fue “como ver cómo desaparecía en un instante todo lo que había construido”. El proceso de quimioterapia fue largo y agotador, aunque contó con el sostén inquebrantable de su familia y de amigas como Davenport, quien la acompañó en cada etapa.

Tras más de dos años de lucha y recuperación, Morariu reapareció en el circuito en 2003, protagonizando un regreso seguido de cerca por la prensa mundial. Entre 2004 y 2006 logró seis nuevos títulos de dobles, tres de ellos junto a Davenport, y alcanzó nuevamente la final del Abierto de Australia en 2005. No obstante, las secuelas de la enfermedad la llevaron a tomar la decisión de retirarse oficialmente en 2007, cerrando una carrera brillante con 13 coronas WTA en dobles, dos Grand Slam y el haber sido la mejor del mundo.

Su retiro no significó el fin de su legado, sino el inicio de una nueva misión. Convertida en embajadora de la Leukemia & Lymphoma Society, ha dedicado su vida a difundir conciencia, impulsar investigaciones y brindar esperanza a otros pacientes.

Además, encontró en la escritura y en los medios otra forma de compartir su experiencia: en 2009 publicó sus memorias Living Through the Racket, donde narra cómo el cáncer redefinió su vida. Hoy, su historia continúa inspirando dentro y fuera del tenis, recordando que las victorias más trascendentes no siempre se celebran en la cancha, sino en la fortaleza para reinventarse y ayudar a los demás.