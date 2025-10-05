A partir de los 50 años, el vínculo entre atletismo y bienestar se refleja en la necesidad de adoptar métodos simples y eficaces que favorezcan la movilidad. Una de las propuestas más prácticas son los llamados "snacks de ejercicio", que consisten en sumar pequeños movimientos a la rutina diaria en lugar de realizar entrenamientos prolongados.

Bajo esta mirada, la exdeportista británica y campeona olímpica Sally Gunnell, famosa por su triunfo en los 400 metros con vallas en los Juegos de Barcelona 1992, plantea una perspectiva centrada en el concepto de "rendimiento vital".

Cómo hace la ex deportista olímpica Sally Gunnell para mantenerse en forma después de los 50

La propuesta de los llamados "snacks de ejercicio" se enfoca en sumar movimientos que no exigen aparatos complejos ni largas sesiones en el gimnasio. Acciones simples como hacer sentadillas mientras se calienta la pava, elevar los talones para trabajar las pantorrillas o girar los hombros al levantarse del sillón impactan de forma positiva en la postura y en la circulación.

De acuerdo con la campeona olímpica, estos gestos breves pueden repetirse varias veces al día sin que uno lo note demasiado, contribuyendo a conservar la masa muscular y a incrementar la sensación de energía.

Más allá del aspecto físico, estas prácticas refuerzan la independencia y la seguridad en las actividades cotidianas. Pequeños hábitos, como mantener la espalda erguida al sentarse o mover el cuello para liberar tensión, terminan incorporándose casi de manera automática.

El objetivo es lograr que el movimiento se vuelva un hábito, manteniendo activas las articulaciones y evitando la rigidez que suele acompañar el paso del tiempo. Con los años, la actividad física constante ofrece beneficios múltiples: mejora la postura, disminuye el riesgo de caídas, alivia dolores musculares y favorece el ánimo.

La sensación de vitalidad influye directamente en la forma de enfrentar cada día, ya que no solo se trata de apariencia, sino de ganar autonomía para proyectos que antes parecían difíciles.

Tanto la exatleta Sally Gunnell como otros especialistas subrayan la importancia de consultar con un profesional antes de empezar nuevas rutinas, sobre todo si existen condiciones de salud particulares.

Con la guía adecuada, estos "snacks de ejercicio" pueden convertirse en un plan de bienestar duradero, que promueve vitalidad, movilidad y libertad al envejecer gracias a movimientos simples y fáciles de integrar en la vida diaria.