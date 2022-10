“Lo del domingo fue la catástrofe deportiva más grande”, dijo sin vueltas Guillermo Francella cuando le preguntaron por la derrota de la Academia ante River que le permitió a Boca coronarse.

"Terminé mal. Desconozco qué pasó. Lo único que sí sé es que me hizo mucho daño, me mató anímicamente. Ayer no tenía ganas de ir al estreno", reconoció el actor y fanático de Racing.

"Fue la catástrofe para un hincha. Más grande que eso yo no viví. Parece que estuviera guionado. No la pasé bien más allá de que soy un meme caminando, que todos hablan de eso y que me puede hacer sonreír en otro momento".

Y sobre la actuación de el Rojo y el Millonario en la definición del campeonato y dijo: "Me parece elogioso de ambos lados. Fueron a buscarlo los dos, Independiente y River. Terminaron con amonestados, hicieron cambios todo el tiempo".