No lo perdonó
Flavio Azzaro destrozó al Chavo Fuks: "¿Realmente crees que sos más?, bajate de ahí"
Irritado por el cruce que tuvo Fuks con el Talibán en ESPN, Azzaro hizo una reacción furiosa donde le recordó al panelista del programa de Vignolo, su fracaso cuando fue a Youtube.
Flavio Azzaro apuntó a la cabeza del Chavo Fuks y disparó con todo lo que tenía a mano, en defensa del Talibán Irribarne.
No solo recordó las veces que tuvo que salir a pedir disculpas por haber criticado a algún youtuber exitoso sino que expuso su fracaso cuando intentó en esa plataforma.
Para completarla, le señaló que se cree más de lo que es -incluso se metió con el tema económico- y que ya no le importa a nadie.
El segmento completo
Sin contemplaciones, Azzaro saltó en defensa de su excompañero de Fútbol al horno.