Flavio Azzaro apuntó a la cabeza del Chavo Fuks y disparó con todo lo que tenía a mano, en defensa del Talibán Irribarne.

No solo recordó las veces que tuvo que salir a pedir disculpas por haber criticado a algún youtuber exitoso sino que expuso su fracaso cuando intentó en esa plataforma.

Para completarla, le señaló que se cree más de lo que es -incluso se metió con el tema económico- y que ya no le importa a nadie.

Sin contemplaciones, Azzaro saltó en defensa de su excompañero de Fútbol al horno.