Crisis en River
Flavio Azzaro destrozó a Marcelo Gallardo: "Te bailo tácticamente Sanigato"
Azzaro no se guardó nada y le cobró a Gallardo todo lo ocurrido en el último año y medio donde el equipo no logró un andar respetable.
River perdió ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental y quedó al borde de quedar fuera de la Copa Libertadores de América del próximo año.
El desastre futbolístico del Millonario en este año hizo que Flavio Azzaro pidiera la renuncia de Marcelo Gallardo.
Tanto que pidió que el Muñeco no dirija contra Boca en La Bombonera porque para él el ciclo está cumplido.
La reacción completa
Azzaro apuntó a la falta de temperamento del equipo de la banda roja, responsabilizando al entrenador por eso.
El resumen del partido
El Millonario cayó 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata desatando un escándalo.