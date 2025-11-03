River perdió ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental y quedó al borde de quedar fuera de la Copa Libertadores de América del próximo año.

El desastre futbolístico del Millonario en este año hizo que Flavio Azzaro pidiera la renuncia de Marcelo Gallardo.

Tanto que pidió que el Muñeco no dirija contra Boca en La Bombonera porque para él el ciclo está cumplido.

La reacción completa

Azzaro apuntó a la falta de temperamento del equipo de la banda roja, responsabilizando al entrenador por eso.

El resumen del partido

El Millonario cayó 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata desatando un escándalo.