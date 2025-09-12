Flavio Azzaro dejó en claro que la nota que dio Enzo Francescoli en ESPN mostró las diferencias que tiene con Marcelo Gallardo.

Esto no ocurrió por un entredicho surgido en el último tiempo sino que viene de más atrás, de cuando el Muñeco dejó River para irse a dirigir a Arabia.

Al no cumplir con la palabra empeñada con el entrenador, Francescoli plantó bandera y le generó un problema a días del duelo trascendental con el Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El análisis completo

Apenas terminado CEF, Azzaro desnudó la interna en el Millonario.