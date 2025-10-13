River cayó 1 a 0 ante Sarmiento en el Monumental y se fue bajo una lluvia de silbidos, donde el arquero fue uno de los apuntados por la floja respuesta en el tanto del quipo visitante.

A pesar de haber tenido una primera parte del año de buen nivel, en los últimos meses el rendimiento de Franco Armani cayó, con errores significativos como la floja reacción en el primer gol del Palmeiras en San Pablo.

Este domingo, y aun con la excusa de la cancha mojada, cometió un error de principiante al dejar un rebote largo y tardar una eternidad en reaccionar.

Pero Azzaro fue muy duro con los hinchas de River por no reconocerle a Armani lo bien que había atajado en el año.

El resumen del partido

El equipo de Gallardo no encontró el rumbo después de recibir el gol de Morales y cayó sin atenuantes.