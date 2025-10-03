Mirar para adentro
Flavio Azzaro: "Nos ganaron con nada y como siempre, me preocupa lo de Racing"
River le ganó 1 a 0 a Racing y se esperaba la reacción de uno de los hinchas más conocidos de La Academia, que apuntó contra Diego Milito por las incorporaciones que hizo en su gestión.
Marcelo Gallardo lo hizo de nuevo y de su mano River dejó en el camino a Racing para llegar a las semifinales de la Copa Argentina.
Los hinchas millonarios esperaban la reacción de Flavio Azzaro, caracterizado hincha del equipo albiceleste, que no le escapó al desafío.
Si bien criticó un poco al árbitro por la demora en cada reanudación de juego y al bajo nivel de River, sus mayores cuestionamientos cayeron sobre el presidente de La Academia, DIego Milito.
La reacción completa
Demoró en llegar la reacción de Azzaro, y llegó cargada de bronca que disparó para varios lados.
El resumen del partido
Con gol de Salas a los cuatro minutos, River venció a Racing.