Marcelo Gallardo lo hizo de nuevo y de su mano River dejó en el camino a Racing para llegar a las semifinales de la Copa Argentina.

Los hinchas millonarios esperaban la reacción de Flavio Azzaro, caracterizado hincha del equipo albiceleste, que no le escapó al desafío.

Si bien criticó un poco al árbitro por la demora en cada reanudación de juego y al bajo nivel de River, sus mayores cuestionamientos cayeron sobre el presidente de La Academia, DIego Milito.

La reacción completa

Demoró en llegar la reacción de Azzaro, y llegó cargada de bronca que disparó para varios lados.

El resumen del partido

Con gol de Salas a los cuatro minutos, River venció a Racing.