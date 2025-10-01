Físico increíble: así fue la impactante transformación de Lebron James desde su juventud

En el mundo del básquet, muchos atletas sueñan con mantener un rendimiento duradero, y LeBron James encarna a la perfección esa aspiración. Su condición física extraordinaria le permite continuar superando registros históricos de la NBA a pesar del paso de los años.

Reconocido como uno de los posibles sucesores de Michael Jordan en la discusión por el mejor de todos los tiempos, su carrera parece estar lejos de llegar al final.

Cómo fue la impresionante transformación de Lebron James

Desde su llegada a la NBA en 2003, LeBron James no solo ha buscado superar a sus rivales en la cancha, sino también vencer al paso del tiempo. Con 38 años, el alero de Los Ángeles Lakers se ha consolidado como uno de los referentes históricos de la liga, convirtiéndose recientemente en el máximo anotador y demostrando que su carrera todavía tiene mucho por ofrecer.

Su fórmula de longevidad combina múltiples cuidados: estimulación eléctrica, baños de hielo para acelerar la recuperación, almohadillas térmicas, bebidas con electrolitos y una estricta dieta diseñada especialmente para su rendimiento. Todo esto se complementa con rutinas de entrenamiento constantes dentro del gimnasio, que lo mantienen en condiciones óptimas para seguir brillando.

El físico del cuatro veces campeón ha cambiado con el tiempo: hoy ronda los 110 kilos, aunque en su adolescencia tenía un aspecto mucho más ligero y debía enfrentarse a jugadores físicamente más imponentes. En 2014, incluso se habló de un peso cercano a los 125 kilos en su regreso a Cleveland, en plena aplicación de una dieta baja en carbohidratos. Con sus 2,06 metros de altura, esa combinación lo hace casi imparable.

Aunque ha perdido algo de explosividad con el paso de los años, LeBron ha sabido compensarlo con disciplina y preparación. Su cuerpo privilegiado, junto a una ética de trabajo inquebrantable, le ha permitido mantenerse competitivo y seguir siendo una amenaza en cualquier punto de la pista.