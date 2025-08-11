La llegada de Marcos Rojo a Racing fue sorpresiva tras su repentino apartamiento del plantel de Boca, y mucho más cuando todas las señales apuntaban a que su destino sería Estudiantes de La Plata.

Sin embargo, y tal como contó Rojo, fue el llamado de Gustavo Costas que le hizo cambiar de rumbo.

Después de su primera práctica con su nuevo club, se informó que Marcos Rojo no llevará su apellido en la espalda de su camiseta, sino únicamente su nombre de pila. En lugar del apellido “Rojo”, se leerá simplemente “Marcos. R”.

Esta decisión provocó un comentario filoso del periodista Mariano Closs, quien se mostró sorprendido. “No lo puedo creer”, lanzó.