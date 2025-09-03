Feroz interna entre Abel Ferreira y la presidenta de Palmeiras en la previa del duelo con River
La máxima dirigente del Verdao hizo respetar su política de fichajes y el DT la expuso públicamente en conferencia de prensa tras el empate contra Corinthians. En la dirigencia de Palmeiras la declaración no cayó nada bien.
Abel Ferreira sorprendió en plena conferencia de prensa post empate ante Corinthians por el Brasileirao con una crítica directa hacia Leila Pereira, presidenta del club.
"Ya no había ningún delantero centro en el banco", dijo ante la prensa. Y sorprendió a todos. El Verdao aprobó este año una inversión de más de 100 millones de dólares para reforzar al plantel. Sin embargo, para el DT portugués su equipo está incompleto.
La respuesta de Leila
Pereira dijo que compró todo cuánto pidió el entrenador, y que Abel cambió su sistema de juego sobre el cierre del mercado de pases, y que ello impidió la incorporación de otro delantero.
El cortocircuito se da a semanas del cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River, cuya ida se jugará en Nuñez el martes 17 de septiembre. Hace poco, Marcelo Gallardo dijo que Palmeiras tampoco quería jugar ante su equipo, y lo trataron de loco.
Las últimas compras de Palmeiras
Carlos Miguel: 6 millones de euros
Khellven: 5 millones de euros
Micael: 4,8 millones de euros
Jefté: 6 millones de euros
Facundo Torres: 12 millones de euros
Emiliano Martínez: 7,15 millones de euros
Lucas Evangelista: 4 millones de euros
Andreas Pereira: 10 millones de euros
Ramón Sosa: 12,5 millones de euros
Paulinho: 18 millones de euros
Vitor Roque: 25,5 millones de euros
¿De qué se queja Ferreira?