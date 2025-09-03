Abel Ferreira sorprendió en plena conferencia de prensa post empate ante Corinthians por el Brasileirao con una crítica directa hacia Leila Pereira, presidenta del club.

"Ya no había ningún delantero centro en el banco", dijo ante la prensa. Y sorprendió a todos. El Verdao aprobó este año una inversión de más de 100 millones de dólares para reforzar al plantel. Sin embargo, para el DT portugués su equipo está incompleto.

La respuesta de Leila

Pereira dijo que compró todo cuánto pidió el entrenador, y que Abel cambió su sistema de juego sobre el cierre del mercado de pases, y que ello impidió la incorporación de otro delantero.

El cortocircuito se da a semanas del cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River, cuya ida se jugará en Nuñez el martes 17 de septiembre. Hace poco, Marcelo Gallardo dijo que Palmeiras tampoco quería jugar ante su equipo, y lo trataron de loco.

Las últimas compras de Palmeiras

Carlos Miguel: 6 millones de euros

Khellven: 5 millones de euros

Micael: 4,8 millones de euros

Jefté: 6 millones de euros

Facundo Torres: 12 millones de euros

Emiliano Martínez: 7,15 millones de euros

Lucas Evangelista: 4 millones de euros

Andreas Pereira: 10 millones de euros

Ramón Sosa: 12,5 millones de euros

Paulinho: 18 millones de euros

Vitor Roque: 25,5 millones de euros

¿De qué se queja Ferreira?