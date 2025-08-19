El ejemplo del Gobierno
Fassi, la bandera de las SAD, en su peor momento: Talleres está en zona de descenso y los hinchas explotaron
La T no pasó del empate ante San Martín de San Juan el lunes en Córdoba y está en zona de descenso. Los hinchas explotaron contra "el gerenciador" del club, Andrés Fassi, ejemplo de gestión para el gobierno y bandera de las SAD.
Este lunes, Talleres empató en Córdoba con San Martín de San Juan y continúa en la zona de descensos de la Liga Profesional.
Los hinchas tallarines se manifestaron en la cancha, contra el flamante DT Carlos Tevez y los jugadores, pero más contra Andrés Fassi.
La cara visible del ejemplo de SAD en Argentina y bandera del gobierno de Javier Milei para imponerlas, fue tendencia en redes por los reclamos e insultos que recibió de los cordobeses.