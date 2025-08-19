Este lunes, Talleres empató en Córdoba con San Martín de San Juan y continúa en la zona de descensos de la Liga Profesional.

Los hinchas tallarines se manifestaron en la cancha, contra el flamante DT Carlos Tevez y los jugadores, pero más contra Andrés Fassi.

La cara visible del ejemplo de SAD en Argentina y bandera del gobierno de Javier Milei para imponerlas, fue tendencia en redes por los reclamos e insultos que recibió de los cordobeses.