Este lunes, Talleres empató en Córdoba con San Martín de San Juan y continúa en la zona de descensos de la Liga Profesional. 

Los hinchas tallarines se manifestaron en la cancha, contra el flamante DT Carlos Tevez y los jugadores, pero más contra Andrés Fassi

La cara visible del ejemplo de SAD en Argentina y bandera del gobierno de Javier Milei para imponerlas, fue tendencia en redes por los reclamos e insultos que recibió de los cordobeses.

