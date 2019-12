En su programa radial, Alejandro Fantino recogió el guante y le dio duro y parejo a Juan Román Riquelme por jugar políticamente con la oposición del macrismo en Boca.

El periodista manifestó toda su sorpresa y bronca por la decisión del máximo ídolo 'xeneize', y avisó que "no le saldrá gratis".

El análisis de Fantino por la decisión de Riqulme:

"Muchos creen que fue premeditado lo de Riquelme, los más enojados creen que fue un plan trazado desde hace un tiempo. Es libre de hacer lo que hizo, pero llama poderosamente la atención porque que estuvo una semana pidiendo unidad en el club, y así jugaba políticamente o incluso podría ser presidente. Pero aseguró que si no había unidad, él no jugaba, eso interpreté yo”, arrancó Fantino.

“En las próximas horas, van a pasar cosas muy fuertes que van a sacudir al mundo Boca", disparó y luego agregó: "Hay mucho enojo y van a empezar a conocerse cosas. Esto es la política. Román decidió meterse en el barro de la política y jugó con esto. Muchos sienten que fueron tomados por boludos y la política no te perdona que los tomes por boludo”.

“Yo creo que Román arregló con el peor presidente de la historia de Boca, yo lo viví desde adentro. Tuvo un muy mal desempeño futbolístico. Boca quemó hasta a Bianchi en la época de Ameal. Me sorprende realmente muchísimo... Me sorprende".

Por último, cerró con una frase poco optimista: “Es lo que le faltaba a Boca para tener un año pésimo. Esto me parece que se va a llevar puesto a más de uno y creo que Román no tomó consciencia. Hace cuatro años y pico que Román no pisa el club y creyó que iba a hacer el Topo Gigio y se lo iban a festejar. Pero no se la van a dejar pasar así nomás. El mundo político en Boca es mucho más que un club de fútbol".