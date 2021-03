NBA | Facundo Campazzo (acciones varias) Vs. New Orleans Pelicans

Dever Nuggets sigue peleando cada partido para entrar a los play offs, así derrotó a New Orleans por 113-108 tomándose revancha de la caída de días atrás.

Facu Campazzo no tuvo tanta acción y solo disputó 12m10s, a diferencia de las anteriores noches donde no había jugado menos de 17m30s. Lo peor es que se fue con una planilla en cero en casi todas categorías y como había pasado en el duelo previo entre ambos equipos, el argentino no pudo anotar. Lamentablemente no pudo sumar asistencias por la mala puntería de sus compañeros a los que dejó en buenas posiciones después de limpiar la defensa rival con penetraciones y aperturas a los jugadores libres. Sin embargo se destacó en un rubro impensado ya que bajó tres rebotes.

Nikola Jokic con 37, Michael Porter Jr. con 25 y Jamal Murray con 23 fueron los goleadores del equipo ganador.