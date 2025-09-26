Es un escándalo y salpica a dos futbolistas argentinos: la FIFA sancionó a la Federación de Malasia (FAM) por falsificación de documentos de Imanol Machuca y Facundo Garcés.

El extremo de Vélez y el ex Colón -hoy en Alavés de España- "quedaron inhabilitados para ejercer cualquier actividad vinculada al fútbol por un año".



El fallo de la Comisión Disciplinaria indica que "la FAM utilizó documentación manipulada para poder alinearlos junto a otros cinco jugadores" el pasado 10 de junio de 2025, fecha en que los futbolistas jugaron el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027.

Y las redes de Vélez explotan: