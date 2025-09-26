Y a un ex de Colón
Explota Vélez: la FIFA suspendió a Machuca por un año por jugar para Malasia
El extremo del "Fortín" y Facundo Garcés, ex Colón que juega en Alavés de España, quedaron inhabilitados por FIFA. ¿El motivo? La Federación de Malasia manipuló documentación para que jueguen la Copa Asiática.
Es un escándalo y salpica a dos futbolistas argentinos: la FIFA sancionó a la Federación de Malasia (FAM) por falsificación de documentos de Imanol Machuca y Facundo Garcés.
El extremo de Vélez y el ex Colón -hoy en Alavés de España- "quedaron inhabilitados para ejercer cualquier actividad vinculada al fútbol por un año".
El fallo de la Comisión Disciplinaria indica que "la FAM utilizó documentación manipulada para poder alinearlos junto a otros cinco jugadores" el pasado 10 de junio de 2025, fecha en que los futbolistas jugaron el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027.
Y las redes de Vélez explotan: