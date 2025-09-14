Gran victoria de Crawford
Explosión de memes y reacciones: perdió Canelo y las redes se burlan del mexicano
El estadounidense venció al mexicano por decisión unánime del jurado. El combate, realizado en Las Vegas, se convirtió en una gran atracción en todo el mundo. Las redes se llenaron de memes y reacciones.
En un enfrentamiento histórico, el estadounidense Terence "Bud" Crawford venció por decisión unánime a Saúl "Canelo" Álvarez en Las Vegas.
Las tarjetas fueron claras: 116-112, 115-113 y 115-113, todas a favor del estadounidense, que así amplió su récord invicto a 42 victorias (31 por nocaut).
Con esta conquista, Crawford se convirtió en campeón indiscutido del supermediano, sumando los cinturones del CMB, AMB, FIB, OMB y The Ring, lo que lo consolida como uno de los mejores libra por libra de la actualidad.
El mexicano sufrió la tercera derrota de su carrera y perdió todos sus cinturones, por este motivo, hubo un aluvión de reacciones en las redes: