En un enfrentamiento histórico, el estadounidense Terence "Bud" Crawford venció por decisión unánime a Saúl "Canelo" Álvarez en Las Vegas.

Las tarjetas fueron claras: 116-112, 115-113 y 115-113, todas a favor del estadounidense, que así amplió su récord invicto a 42 victorias (31 por nocaut).

Con esta conquista, Crawford se convirtió en campeón indiscutido del supermediano, sumando los cinturones del CMB, AMB, FIB, OMB y The Ring, lo que lo consolida como uno de los mejores libra por libra de la actualidad.

El mexicano sufrió la tercera derrota de su carrera y perdió todos sus cinturones, por este motivo, hubo un aluvión de reacciones en las redes: