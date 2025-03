Con solo 12 años, Flora Dupans se unió a una amiga a una clase de atletismo y de inmediato se sintió cautivada por el universo deportivo. Tras esa experiencia, llegó a su casa decidida y le comentó a su madre que quería comenzar a practicar atletismo. Desde ese momento, su vida dio un giro radical.

Flora, oriunda de Rivadavia y con tan solo 21 años, ha logrado destacarse en el norte del continente. En su relato, comparte sus primeros pasos en el deporte, los obstáculos que enfrentó, los sueños que persigue y las lecciones que ha aprendido a lo largo del camino. Su historia es un testimonio de superación y esfuerzo constante.

Quién es Flora Dupons y cómo combina el deporte con sus anhelos personales

Flora Dupans, atleta de corazón, asegura que el atletismo es mucho más que un deporte para ella; es su vida. Para lograrlo, ha tenido que sacrificarse en muchas áreas, algo que quizás no comprenderían otros deportistas en circunstancias diferentes. A pesar de todo, ella está convencida de que no cambiaría su camino por nada, pues ser atleta en Argentina implica enfrentar desafíos diarios, pero es lo que más le apasiona.

Su historia comenzó de manera curiosa cuando, a los 12 años, acompañó a una amiga a una clase de atletismo. Mientras su amiga dejó la disciplina, Flora se quedó y, sin saber nada sobre el deporte ni la disciplina, decidió seguir adelante. Lo que empezó como una curiosidad, terminó convirtiéndose en su pasión. A lo largo de los años, Flora se especializó en el lanzamiento de disco, siendo este su foco principal desde 2018, cuando comenzó a forjarse como atleta profesional.

Sin duda, su entrenador Guillermo Quintero ha sido una figura clave en su desarrollo. Él, quien previamente fue corredor de 110 metros con vallas, decidió estudiar específicamente para enseñarle a Flora los mejores métodos para perfeccionar su técnica en lanzamiento. Flora también menciona a Julio Piñeiro, su entrenador en la categoría U18 y U20, quien ha estado pendiente de su carrera, guiándola tanto en entrenamientos como en su preparación para torneos internacionales.

Originaria de Rivadavia, Flora empezó su travesía atlética en el Centro Deportivo de su ciudad natal, donde estuvo entrenando entre 2015 y 2018. En busca de mejores oportunidades, se mudó a Mendoza, donde continuó su formación en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). El apoyo de su madre fue fundamental, ya que logró conseguir un trabajo que permitió que pudieran mudarse a la capital mendocina y Flora empezara oficialmente a ser parte de la comunidad deportiva de la universidad.

El año 2021 marcó un antes y un después en su carrera, cuando ganó el Sudamericano Sub 18 en Paraguay. Fue ese logro el que la motivó a emigrar y dedicarse plenamente al atletismo. A pesar de no tener mucha idea sobre cómo gestionar una beca internacional, Flora se contactó con Mariam Buenanueva, quien la orientó y la conectó con entrenadores en Estados Unidos. Tras varias gestiones, consiguió una beca en la Universidad de Oklahoma, la cual, a pesar de las dificultades emocionales y logísticas que implicó dejar Argentina, fue una oportunidad que no podía dejar pasar.

En la actualidad, Flora tiene metas claras para la temporada 2025. Busca superar sus marcas personales en el lanzamiento de disco y bala, además de lograr entrar a los regionales de Estados Unidos, un paso crucial para clasificar a los nacionales.

Aunque es consciente de la competitividad del deporte en ese país, no se desanima, ya que cree en su capacidad para seguir luchando por sus sueños, a pesar de las limitaciones que conlleva venir desde Argentina.

Además, Flora resalta que uno de los momentos más significativos de su carrera fue ganar el campeonato Sudamericano Sub 23, donde logró consagrarse en lanzamiento de disco. Sin embargo, también admite que la presión interna de los atletas individuales, como ella misma, puede ser autodestructiva, por lo que comenzó a recibir terapia deportiva para mantener su bienestar mental.

En su día a día en Estados Unidos, Flora mantiene un equilibrio entre sus estudios de Marketing, sus entrenamientos y trabajos. A pesar de la carga, se siente plena, cuidándose física y emocionalmente, mientras sigue persiguiendo sus sueños y disfrutando de su vida personal.