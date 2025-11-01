El marplatense Horacio Zeballos volvió a destacarse en el mundo del tenis al sumar su sexto título de la temporada, justo antes del Masters 1000 de París y del Final 8 de Bologna. En compañía del español Marcel Granollers, el jugador argentino logró una nueva consagración este domingo en el ATP 500 de Basilea.

La dupla argentino-española se quedó con la victoria tras superar a sus rivales por 6-2 y 7-5 en un partido que se extendió por una hora y trece minutos. El certamen, desarrollado en Suiza sobre cancha dura y bajo techo, fue testigo de un nuevo festejo para una de las parejas más consistentes del circuito.

Cuál es el tenista argentino que se destaca en dobles y volvió a ser campeón

A los 40 años, el marplatense Horacio Zeballos sumó su sexto título de la temporada junto a Marcel Granollers, con quien ya había conquistado el US Open, Roland Garros, el Masters 1000 de Madrid, el ATP 250 de Córdoba y el Challenger 175 de Phoenix.

El logro llegó justo después de confirmarse su participación en el equipo argentino de Copa Davis para el Final 8 de Bologna, donde compartirá plantel con su coterráneo Francisco Comesaña. Zeballos regresó al circuito ATP tras haber tenido un papel determinante, junto a Andrés Molteni, en la serie clasificatoria ante Países Bajos como visitante, y volvió a consagrarse campeón.

La dupla, que arribó a Basilea como principal favorita al título, mantiene un gran nivel competitivo de cara al Masters 1000 de París, donde figuran como cuartos preclasificados.

Antes del compromiso en Bologna, ambos jugadores —Granollers representando a España y Zeballos a Argentina— disputarán las ATP Finals de Turín, previstas del 9 al 16 de noviembre.