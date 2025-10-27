Luz, una cordobesa de 30 años, se ha convertido en una de las referentes del quad skate en Argentina, una modalidad extrema que combina la técnica del patín artístico de cuatro ruedas con la adrenalina de las rampas y el estilo callejero, donde el objetivo es ejecutar trucos audaces y veloces.

Este deporte urbano nació en California (Estados Unidos) hace poco más de diez años y, con el tiempo, logró expandirse a distintos países. En Argentina, comenzó a practicarse hace aproximadamente nueve años, cuando Alen y un grupo de patinadoras pioneras lo introdujeron como una nueva forma de libertad y expresión personal sobre ruedas.

Cómo es el quad skate y por qué es un deporte que practican muchas mujeres

Como a menudo se lo confunde con los rollers —que tienen las cuatro ruedas alineadas—, Luz Alen, destacada en la actividad, aclaró la diferencia técnica: "Nosotras usamos el patín clásico, el mismo que se emplea para el patín artístico o el hockey, con cuatro ruedas distribuidas en dos ejes (tracks) y freno delantero. La bota actúa como una especie de skate en miniatura, y de ahí su nombre: quad por el tipo de patín y skate por la influencia del skateboarding. Es la unión de esos dos mundos", detalló la deportista.

En Argentina, el quad skate atraviesa una etapa de crecimiento, aunque todavía es una disciplina joven. Cada vez más personas se suman a la práctica: ya existen comunidades consolidadas en Buenos Aires y en diversas ciudades del Conurbano bonaerense, además de contar con grupos activos y escuelas en Córdoba, Rosario y Mar del Plata.

"Hay una comunidad muy grande, con constante renovación. Fui de las primeras en empezar y vi pasar muchas generaciones; siempre hay gente nueva que se anima", comentó Luz, quien dirige una escuela de formación junto a dos colegas en su ciudad natal. "Nuestro objetivo es crecer colectivamente. Enseñamos, compartimos y buscamos que el deporte se expanda como una forma de profesionalización", añadió.

Aunque el patín utilizado es el mismo que en el patinaje artístico, el uso es completamente distinto. "No patinamos en una pista lisa, sino en rampas, planos inclinados y bowls. También saltamos escaleras, deslizamos barandas y realizamos maniobras propias del skate", explicó.

Dentro del quad skate, existen dos estilos principales. Uno es el de "transiciones", que se practica en skateparks, y otro es el "street", desarrollado en espacios públicos como plazas, veredas o escaleras. "El street es increíble, el más auténtico. Te desafía a ser creativa y a adaptarte, porque no tiene superficies preparadas", contó Luz, aunque admitió que no siempre resulta sencillo patinar en la calle.

Como una de las disciplinas más recientes dentro de los deportes extremos, el quad skate tiene una característica distintiva: la mayoría de sus practicantes son mujeres. Esto se debe, en gran parte, a que nació del patín artístico, una actividad con gran tradición femenina en la Argentina.