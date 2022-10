Estallan las redes por las polémicas frases de Macri sobre Riquelme y Bianchi

De forma insólita, aunque con su habitual costumbre de fabular e inventar situaciones, Mauricio Macri salió a contar una serie de episodios que supuestamente vivieron dentro de Boca mientras él era presidente del club.

Molesto por los éxitos de la actual gestión, salió a pegarle al ahora vicepresidente. Pero además, aseguró que en alguna oportunidad le dio una serie de sugerencias importantes a Carlos Bianchi en la previa de un partido clave ante Palmeiras.

Sobre la actualidad, Macri dijo: “Estoy contento porque estamos cerca de salir campeones de vuelta, pero no cambia mi opinión: no me gustan los personalismos y, como está conducido el club, no me parece que sea bueno, no es sano”.

En “Para qué”, su nuevo y segundo libro que acaba de salir a la venta este 18 de octubre, el político y empresario de 63 años le dedicó varias páginas a su gestión en el club de La Ribera y también a la difícil convivencia entre el N°10 y el Virrey.

“La convivencia con Riquelme, un jugador muchas veces desafiante y reacio a aceptar cualquier tipo de límites, fue un problema complejo para Bianchi. Fui testigo de varios desplantes del jugador hacia el técnico en los entrenamientos y en los viajes”, aseguró.

Además, trascendió que en su libro, de forma inexplicable, Macri se arroga la potestad de darle sugerencia e indicaciones a Bianchi: “Si salimos a colgarnos del travesaño nos matan”.

Por este motivo, las redes sociales explotaron con comentarios sobre estas polémicas declaraciones: