Estallan las redes por la feroz crítica de Ruggeri contra Battaglia

Luego de la derrota del equipo 'Xeneize' en la Copa Libertadores en su visita a Deportivo Cali, otra vez el DT de Boca quedó en el centro de las polémicas. Por este motivo, Oscar Ruggeri, quien actualmente se desempeña como panelista televisivo, criticó el comportamiento del entrenador tras la caída por 2 a 0 en Colombia.

“Me parece que todavía no está preparado para dirigir a Boca. Le llegó todo muy rápido y está viendo cómo se puede ubicar. Por las respuestas que dio en la conferencia de prensa, no parece preparado. Tiene que tener alguien que le enseñe a declarar, porque todo lo que pasa en Boca y River es un título", lanzó Ruggeri. "A mí me hace un poco de ruido cómo los ayudantes no lo frenan”, apuntó Ruggeri.

El ex central de la selección argentina intentó mostrar una postura contemplativa pero lanzó una crítica feroz. "Battaglia tiene que estar golpeando puertas y aprendiendo desde las 7 de la mañana. Tiene que hablar con Bianchi y llamar a Gallardo para pedirle una reunión. Nada de consejos, pero sí una charla", indicó.

A pesar de esas declaraciones, opinó que el técnico de 41 años debe seguir a cargo del plantel: “Desde enero Battaglia es el entrenador. Déjenlo trabajar, corresponde que lo respalden porque para el Consejo, Battaglia hizo méritos para renovar".

A partir de las declaraciones de Ruggeri, en las redes aparecieron los amantes del fútbol para dejar su voz en medio de la polémica. La gran mayoría, salió a cuestionar al exfutbolista de la Selección: