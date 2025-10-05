La Selección Argentina Sub-20 cerró la fase de grupos del Mundial con una victoria por 1 a 0 frente a Italia, a partir del gran tanto que marcó Dylan Gorosito, lateral derecho de Boca Juniors.

El golazo de Gorosito no solo valió tres puntos, sino que también desató un intenso debate entre los hinchas de Boca en redes sociales.

Muchos se preguntaron por qué el juvenil de 19 años, que viene destacándose en la Selección, no tiene oportunidades en la Primera del club de la Ribera: