Newell's sigue con su mala racha y el Ogro Fabbiani -esta vez expulsado- en la mira, pese a que este martes salvó la derrota ante Estudiantes en el Parque Independiencia. Fue 1 a 1 con un gol agónico de Luciano Lollo por la décima fecha del Torneo Clausura.

Las cámaras tomaron a Ever Banega insultando a la hinchada tras la conquista y media Rosario arde.

Los leprosos insultaron al presidente Ignacio Astore desde el primer tiempo y cantaron "que se vayan todos". Las tribunas volvieron a explotar tras la expulsión del árbitro Andrés Merlos a Fabbiani y su bochornosa salida del campo a puro insulto.Y enseguida del gol del Pincha que abrió el partido a través de Eric Meza a 15 minutos del final, volvieron los cantos.

El gol de la igualdad no calmó nada. Y la continuidad del DT está en duda. En diciembre hay elecciones en Newell's. Las dos derrotas en los clásicos ante rosario Central, el equipo en el anteúltimo puesto de la tabla del Clausura y la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina.

Resumen y goles del partido

Noche caliente en el Parque.