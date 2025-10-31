Este viernes, la crisis en San Lorenzo sumó otro capítulo. Fue así: Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, citó a los principales dirigentes del Ciclón en el predio de Ezeiza. Alí, el exsecretario y vocal del club de Boedo, Pablo García Lago, intentó agredir físicamente a Marcelo Moretti.

Hace una semanas, cuando Moretti tuvo que huir de la sede del club, García Lago había calificado a al presidente de "psicópata".

Este viernes en radio La Red, y tras el incidente, reconoció: "No me quería atender. No quiso que sea cara a cara, sino con tres guardaespaldas por delante. Le dije que se vaya por el bien de la institución y de su familia".