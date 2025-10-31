Crisis en el Ciclón
Escándalo en la reunión de AFA: un exsecretario de San Lorenzo le tiró una trompada a Moretti
Pablo García Lago, exsecretario de San Lorenzo intentó agredir al presidente del club en medio de la reunión que mantuvieron en el predio de la AFA en Ezeiza dirigentes del Ciclón con Claudio Chiqui Tapia.
Este viernes, la crisis en San Lorenzo sumó otro capítulo. Fue así: Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, citó a los principales dirigentes del Ciclón en el predio de Ezeiza. Alí, el exsecretario y vocal del club de Boedo, Pablo García Lago, intentó agredir físicamente a Marcelo Moretti.
Hace una semanas, cuando Moretti tuvo que huir de la sede del club, García Lago había calificado a al presidente de "psicópata".
Este viernes en radio La Red, y tras el incidente, reconoció: "No me quería atender. No quiso que sea cara a cara, sino con tres guardaespaldas por delante. Le dije que se vaya por el bien de la institución y de su familia".