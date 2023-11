Escándalo en el Mundial Sub 17: cuatro jugadores de Polonia, rival de Argentina, fueron expulsados por emborracharse

"Debido a conducta antideportiva y violación del reglamento, el cuerpo técnico de la selección Sub 17 decidió sacar a cuatro jugadores del grupo", reza el comunicado que publicó en sus redes la Federación Polaca de Fútbol.

Se trata de Filip Rózga, Jan Łabędzki, Filip Wolski y Oskar Tomczyk, los futbolistas polacos que se escaparon de la concentración en Bali, Indonesia, y fueron encontrados de madrugada, borrachos, en un bar.

Tomczyk, delantero Lech Poznan, es la figura del seleccionado europeo y una de las máximas promesas del país, seguido de cerca por varios clubes del continente, entre ellos Real Sociedad.

Cuándo debuta Argentina

El equipo dirigido por Diego Placente se estrenará este sábado, desde las 9 horas, ante Senegal por el Grupo D, que también integran Polonia y Japón.

Estos son los once pibes que serán titulares en el debut: Froilán Díaz; Ulises Giménez, Juan Giménez, Tobías Palacio, Octavio Ontivero; Gustavo Albarracín, Mariano Gerez, Valentino Acuña; Claudio Echeverri, Santiago López y Agustín Ruberto.

Fixture de Argentina



Argentina vs. Senegal | 11 de noviembre, a las 9 | Estadio Jalak Harupat

Argentina vs. Japón | 14 de noviembre, a las 9 | Estadio Jalak Harupat

Argentina vs. Polonia | 17 de noviembre, a las 6 | Estadio Internacional