A veces uno no sabe si no se dan cuenta o no les importa. Porque organizar una fiesta en tu casa, sin protocolos, contratar a una banda y un DJ -que tienen cuenta de Instagram donde suben fotos del show abrazados-, estar todo juntos en un lugar cerrado, y que eso no trascienda y tenga impacto, es inconcebible.

Tévez tiene mucha experiencia en los juegos mediáticos y está haciendo fuerza para que regrese el macrismo al club. Solo así se explica su foto abrazado a Angelici en el verano en la Costa.

Ahora le saca la espoleta a la granada en su propia casa. Compren pochoclo, habrá más temporadas.