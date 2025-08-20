De paseo con la China Suárez
Escándalo con Mauro Icardi en Turquía: le tiró un cabezazo a un hincha que le pidió una foto
El delantero argentino se vio vuelto en un escándalo por un video en el que se enoja con un simpatizante de Galatasaray que lo asedia en un shopping, donde paseaba con la China Suárez y sus hijas.
Mauro Icardi protagonizó otro escándalo. Esta vez en un shopping de Turquía.
Las cosas no se ven muy claras ni se escucha, pero en el video que se viraliza se ve al delantero argentino tirarle un cabezazo a un hincha.
Al parecer, este hombre lo acosaba -por una foto o autógrafo- mientras Mauro paseaba por el centro comercial junto a la China Suárez -su pareja-, y sus hijas.