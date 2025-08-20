Mauro Icardi protagonizó otro escándalo. Esta vez en un shopping de Turquía.



Las cosas no se ven muy claras ni se escucha, pero en el video que se viraliza se ve al delantero argentino tirarle un cabezazo a un hincha.

Al parecer, este hombre lo acosaba -por una foto o autógrafo- mientras Mauro paseaba por el centro comercial junto a la China Suárez -su pareja-, y sus hijas.