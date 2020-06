El jugador del Manchester City, Eric García, debió ser retirado en camilla del campo de juego el pasado miércoles en el partido disputado ante el Arsenal por la Premier League luego de sufrir un escalofriante golpe por parte de su propio arquero, Ederson Morales.

Como se puede observar en las impactantes imágenes, el defensor español comenzó a correr a toda velocidad hacia su área siguiendo a la pelota con su mirada cuando chocó violentamente contra el arquero, quien había salido a despejar.

Fuck me thats bad hope hes ok pic.twitter.com/Oggy8ltjlQ