Paloma Delich, nieta de “La Mona” Jiménez e hija de Natalia Jiménez, decidió trazar su propio camino lejos de la música y encontró en la natación su verdadera vocación.

Desde pequeña fue el orgullo de sus abuelos maternos, quienes siempre la respaldaron y descubrieron pronto que poseía una habilidad natural en el agua, disciplina que con el tiempo se transformó en su mayor pasión.

Cómo es la actualidad deportiva de Paloma Delich, la nieta de la Mona Jiménez

Aunque lleva en su sangre el peso de un apellido histórico, Paloma Delich decidió forjar un camino propio. Nieta de Carlos “La Mona” Jiménez e hija de Natalia Jiménez, la joven cordobesa cambió los escenarios por las piletas y hoy dedica sus días a la natación de alto rendimiento.

Su rutina está lejos de ser la de cualquier adolescente. Cada mañana arranca antes del amanecer: a las 4 ya está en pie y media hora más tarde sale de su casa rumbo al Estadio Mario Alberto Kempes, donde a las 5 comienza el primer turno de entrenamiento acuático. “A las 7.30 salimos del agua y, si tengo facultad, voy directo a cursar; si no, aprovecho para descansar un poco. A la tarde sigo con el gimnasio a las 15 y a las 16 volvemos a nadar hasta las 19.30”, relata Paloma, que combina su carrera deportiva con una Tecnicatura en Arte Cerámica y estudios universitarios en veterinaria.

Su relación con el deporte comenzó de manera inesperada. A los 11 años practicaba gimnasia artística y rechazaba con firmeza el deseo de su abuelo de verla nadar. “Yo pensaba que la natación era como aquagym. Nunca había mirado ni los Juegos Olímpicos. Él me insistía, decía que por mis brazos y piernas largos tenía condiciones, pero yo me negaba”, recuerda.

La historia dio un giro años más tarde, cuando tras superar una complicada apendicitis que derivó en peritonitis durante la pandemia, empezó a entrenar en un gimnasio junto a una amiga. Fue esa compañera quien la convenció de probar una clase de natación.

El primer contacto con el agua fue revelador. “Le pedí prestados a mi abuelo mis primeras antiparras y mi gorro. Desde el primer día sentí que me llenaba al 100%. Cada clase me dejaba una enseñanza nueva. Era un desafío constante, y hasta hoy lo vivo así: siempre busco mejorar tiempos o alcanzar una nueva marca”, explica. El entusiasmo se tradujo en resultados inmediatos: debutó en un torneo provincial, consiguió marcas que la llevaron al nacional y al enfrentarse con rivales de gran nivel, tomó la decisión de apostar de lleno por la natación.

El vínculo con La Mona atraviesa toda su historia personal, aunque Paloma aclara que en su niñez él nunca fue la estrella del cuarteto, sino simplemente su abuelo. “De chica no dimensionaba lo que significaba. En la calle la gente le pedía fotos, pero para mí era ‘El Carlos’, nada más. En el colegio ninguno de mis compañeros escuchaba cuarteto, así que vivía como en una burbuja”, confiesa entre risas.

Hoy, con 16 años, Paloma equilibra sus pasiones entre el deporte, el estudio y el afecto de su familia. El escenario que eligió no tiene luces de colores ni micrófonos, sino piletas olímpicas y cronómetros. Y allí, lejos del cuarteto pero con la fuerza de su herencia, va construyendo una historia propia.