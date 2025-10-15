La atleta granadina de marcha, de 29 años, hizo historia al convertirse en la primera mujer en conquistar dos medallas en campeonatos mundiales consecutivos, un logro que la coloca al nivel de figuras icónicas del atletismo como Usain Bolt, Carl Lewis y Mo Farah.

Este éxito no solo consolida su carrera, sino que también marca el inicio de una nueva etapa en la que ya centra su preparación para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, según reveló en una entrevista con RTVE.

Cómo es la historia de María Pérez, la multicampeona olímpica

No hay duda de que la deportista oriunda de la ciudad de Granada se ha consolidado como una de las grandes figuras del deporte español, gracias a la cantidad de logros y títulos que ha cosechado a lo largo de su carrera.

María Pérez, especialista en marcha atlética, posee en su palmarés medallas tanto nacionales como internacionales, fruto de su constancia y disciplina. Nacida el 28 de abril de 1996, mide 1,56 metros, una estatura que no le ha impedido destacar por su fuerza, resistencia y potencia física.

Durante su participación en un programa de Televisión Española, la atleta abordó aspectos más personales de su vida, un terreno que suele mantener alejado de la exposición pública. En esa charla, reveló que está divorciada, haciendo referencia a su antigua pareja Noe Morillas, una DJ que fue su gran compañera durante años y su apoyo incondicional en los momentos difíciles.

Ambas atravesaron juntas el duro proceso del cáncer de Noe, una experiencia que transformó la visión de María sobre la vida. Su unión era tan fuerte que, en una entrevista con El Mundo, la marchadora confesó su deseo de formar una familia y convertirse en madre junto a Noe. Sin embargo, con el tiempo, su relación terminó y cada una tomó caminos distintos.

Oriunda del municipio de Orce, María creció en el seno de una familia trabajadora y de origen humilde. Desde los 15 años, comenzó a compaginar el estudio con el trabajo para colaborar en su casa. Paralelamente, cursó el Grado en Magisterio de Educación Infantil, aunque siempre tuvo claro que su verdadera vocación estaba en el deporte de alto rendimiento.

Pese a los éxitos, también atravesó momentos complicados. Ya siendo campeona de Europa, fue descalificada en varias competencias, entre ellas el Campeonato de Europa de 2022, lo que la llevó a revisar su técnica y a perfeccionarla.

Ese esfuerzo rindió frutos cuando en Budapest 2023 consiguió el doble título mundial en 20 y 35 kilómetros marcha, consolidándose como una referencia mundial en su disciplina.

Actualmente, su impresionante lista de logros incluye:

Campeona del mundo en 35 km marcha (2025)

Campeona olímpica en relevos mixtos (Juegos Olímpicos de París 2024)

Subcampeona olímpica en 20 km marcha (Juegos Olímpicos de París 2024)

Campeona del mundo en 20 km marcha (2023)

Campeona del mundo en 35 km marcha (2023)

Campeona de Europa en 20 km marcha (2018)

Ocho veces campeona de España

Cuarta posición en los Juegos Olímpicos de Tokio (2021)

Con apenas 29 años, María Pérez no solo ha hecho historia en los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales, sino que también se ha convertido en un ejemplo de superación, esfuerzo y determinación para las nuevas generaciones del atletismo español.