Con un rendimiento sobresaliente, los Juegos Panamericanos Junior se desarrollaron en Asunción, donde la delegación argentina finalizó en la quinta posición del medallero general, acumulando 27 preseas doradas, 38 plateadas y 30 de bronce.

El equipo nacional firmó una actuación de gran nivel, quedando por detrás de Brasil (líder con 70 oros), Estados Unidos (segundo con 54), Colombia (tercero con 48) y México (cuarto con 29), logrando así una participación sumamente positiva.

Cuál es el deporte en el que Argentina logró más medallas en los Juegos Panamericanos 2025

En la disciplina de canotaje, Argentina se adueñó del primer puesto del medallero general, sumando un total de 11 preseas: siete de oro, dos de plata y dos de bronce. En el segundo lugar se ubicó Chile con 10 (tres doradas), seguido por Cuba con nueve (tres de oro) y en la cuarta posición Brasil con seis medallas, de las cuales dos fueron doradas.

Del total conseguido por la delegación albiceleste, seis correspondieron a representantes de Viedma. Aramís Sánchez Ayala conquistó tres medallas (dos oros en C1 1000 y C1 500, además de un bronce en C2 1000). A su vez, Vicente Vergauven también sumó tres preseas: un oro en K4 1000, una plata en K1 500 y un bronce en K1 1000.

Cómo fue el primer oro de los Juegos Panamericanos 2025 para Argentina

La campanense Agostina Hein brilló en la final de los 400 metros libres, imponiéndose con un registro de 4m06s96 y superando la marca que ella misma había establecido horas antes en las eliminatorias (4:13.41). Con este desempeño, no solo se adjudicó la medalla de oro y un nuevo récord panamericano junior, sino que también selló su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Su consagración tomó mayor relevancia luego de que la victoria del ciclista Mateo Kalejman en la contrarreloj de ruta fuera invalidada por una presunta irregularidad en su bicicleta. El sanjuanino, de 20 años, había marcado 47:38.82 y celebrado el oro, pero tras un reclamo de Colombia, los jueces lo despojaron del título, que pasó al colombiano Samuel Florez (49:09.13). Visiblemente enojado, Kalejman cuestionó la medida: “Me revisaron el asiento cinco veces antes de largar por pedido de Colombia y estaba perfectamente reglamentario. Salí con la bici en medida”, aseguró.

El ciclista también recordó un antecedente en Zúrich 2024 y sentenció: “No sé cómo pueden tener comisarios así. Ya me lo hicieron en el Mundial, es nefasto”.

En vóley, la selección femenina Sub-23, Las Panteras, debutó con un categórico 3-0 frente a Cuba, con parciales de 25-18, 25-21 y 25-23. Destacó la punta receptora Victoria Matich, autora de 16 puntos, acompañada por la capitana Candela Salinas, quien aportó experiencia en momentos decisivos. Con este resultado, Argentina quedó bien perfilada en el Grupo A y este lunes a las 20:30 buscará ante Paraguay asegurar su pase a semifinales.

En el handball femenino, La Garrita inició con una actuación aplastante, superando 47-20 a Cuba. Mora Carballo fue la gran figura, anotando 9 goles. La defensa intensa y las rápidas transiciones ofensivas marcaron la diferencia para el conjunto de Eduardo Gallardo, que mostró un nivel muy superior a su rival. Este lunes a las 11:30 se enfrentará a México, en un duelo que podría definir el liderazgo de la zona.