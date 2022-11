“No caigo que estamos acá, creo que voy a caer el lunes cuando hagamos el banderazo, o el mismo martes cuando cantemos el himno que es lo que siempre soñé…”, dijo y nos conquistó con su llanto.

En nota con TyC Sports desde Qatar el joven argentino confesó: “Tenía dos sueños, la casa o el Mundial, y una noche me senté y me dije voy al Mundial, alquilaré toda mi vida pero voy”. “Mi abuelo me hizo amar a la Selección y al Diego, yo no lo pude ver nunca que me decía que lo hacía llorar… y si lo hizo llorar a mi abuelo”, y no pudo completar la frase.