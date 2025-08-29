La estrategia del gobierno es clara: victimizarse ante los escándalos en los que está envuelto. Así obra con la causa $LIBRA, las muertes por fentanilo y la corrupción por retornos con la caja de las pensiones por discapacidad.

También con el reclamo de los jubilados, trabajadores de la salud, las resoluciones del Congreso, y el hartazgo de la gente… Y atacar.

Así lo hizo Javier Milei durante su exposición en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en el que, en el medio de una penumbra, se refirió a Juan Román Riquelme. “Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River”, dijo el presidente.

Y las redes reaccionaron: