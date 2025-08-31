En el clásico entre San Lorenzo y Huracán, disputado el pasado sábado tarde en el estadio Pedro Bidegain, los hinchas del “Ciclón” colgaron una bandera para meterse la polémica que sacude al gobierno nacional.

Con la simple leyenda “3%”, en una clara referencia a los audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario del gobierno nacional, la bandera quedó ubicada en una de las plateas.

La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y sumó un nuevo capítulo al escándalo que sacude al entorno más cercano del presidente Javier Milei.

