Lionel Messi, considerado uno de los máximos referentes del fútbol moderno, también es un apasionado del deporte en general, incluyendo disciplinas como el rugby. Aunque se consolidó como una leyenda dentro de las canchas, el astro argentino del Inter Miami ha confesado en más de una ocasión su admiración por otros grandes atletas que marcaron época.

El campeón del mundo con la Selección Argentina reconoció recientemente cuáles son, a su juicio, los mejores deportistas de todos los tiempos, revelando las figuras que más lo inspiraron a lo largo de su carrera. A pesar de su lugar privilegiado entre los íconos del deporte, Messi siempre se ha mostrado humilde al referirse a quienes considera verdaderos modelos de excelencia y superación.

Quiénes son los ídolos de Messi en los diferentes deportes

El jugador del Inter Miami ofreció una entrevista a NBC News, donde compartió quiénes fueron las grandes figuras que marcaron su camino e inspiraron su amor por el deporte.

Como era de esperarse, Lionel Messi reafirmó su profunda admiración por Diego Armando Maradona. "Para nosotros, los argentinos, Maradona siempre fue el máximo ídolo por todo lo que representó. Aunque yo era muy chico y lo vi poco en vivo, Diego trascendía cualquier cosa", expresó con emoción.

El capitán argentino también ha manifestado en otras ocasiones su gusto por el básquet, y comparó la influencia de Maradona con la de Michael Jordan en su disciplina. "Si hablamos de otros deportes, creo que pasa algo similar con Jordan. Y por mencionar algunos del básquet, LeBron (James) y Steph (Curry) son jugadores a los que admiro muchísimo", señaló.

Respecto al tenis, Messi elogió al legendario trío conformado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, conocidos como el Big 3. "Creo que los tres lograron que la competencia se volviera mucho más intensa. Pelear durante tanto tiempo por ser el mejor, estando tan cerca entre ellos, hizo que todo fuera realmente extraordinario", concluyó el campeón del mundo.