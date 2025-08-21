Nobleza obliga, F90 no fue le único programa que se comió la fake news de un supuesto comunicado de Conmebol que indicaba que tanto Independiente como la U de Chile quedaban imposibilitados de participar en cualquier copa internacional hasta el año 2028.

Pero lo cierto es que al ser un programa deportivo ellos deberían conocer mejor los tiempos que precisa la Conmebol para tomar una decisión de estas características después del escándalo sucedido en la cancha de Independiente.

Además se supone que ellos tienen una manera mas directa de chequear la información incluso con alguien dentro de la Conmebol. Pero nadie chequeó nada. Dieron la noticia como cierta y después aclararon que el comunicado era apócrifo, que Conmebol aún no había dicho nada pero no se les ocurrió pedir disculpas por mentirle a su audiencia.