Alta coimera
En AZZ dieron la formación del seleccionado argentino sin lateral izquierdo porque "el 3 lo tiene Karina"
Jorge 'Chaca' Albarracín, del canal de streaming AZZ hizo reír a todos al armar la formación que pondría Lionel Scaloni, reservándose el lugar para "el 3".
Los audios de Diego Spagnuolo son un antes y un después para el gobierno de Javier Milei, y es difícil que pueda dejar atrás la figura del 3% que se escucha en el pedido de coimas.
Jorge ‘Chaca’ Albarracín no perdió la oportunidad y se burló de la denuncia contra Karina Milei y lo que se quedaría en cada caso de corrupción.
Mientras daba la probable formación del seleccionado argentino para su encuentro contra Venezuela, dejó vacío el lateral izquierdo porque “el 3 es de Karina”.