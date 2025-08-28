Los audios de Diego Spagnuolo son un antes y un después para el gobierno de Javier Milei, y es difícil que pueda dejar atrás la figura del 3% que se escucha en el pedido de coimas.

Jorge ‘Chaca’ Albarracín no perdió la oportunidad y se burló de la denuncia contra Karina Milei y lo que se quedaría en cada caso de corrupción.

Mientras daba la probable formación del seleccionado argentino para su encuentro contra Venezuela, dejó vacío el lateral izquierdo porque “el 3 es de Karina”.