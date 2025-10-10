Todo tiene el halo de Miguel Ángel Russo. Tras su muerte, que conmocionó al fútbol argentino, hubo despedidas de la AFA este viernes, y un homenaje hermoso en la cancha de San Lorenzo.

Pero además, su hijo Nacho, futbolista de Tigre, eligió jugar hoy para su equipo ante Newell's nada más y nada menos que en el Parque de la Independencia.

El delantero, que ya se había largado a llorar durante el minuto de silencio previo al partido, protagonizó un emocionante momento al convertir el primer gol del partido a los veintidos minutos. Y claro, rompió en llanto en pleno césped.

Tras el consuelo de sus compañeros que lo cubrieron con un abrazo grupal, Nacho miró el cielo y sonrió.