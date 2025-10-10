Fuaaa Miguelo
Emocionante: Nacho Russo, el hijo de Miguel, le hizo un gol a Newell's y se largó a llorar
El delantero de Tigre, que eligió jugar pese al fallecimiento de su padre, le convirtió un gol nada más y nada menos a Newell's. Y rompió en llanto en el festejo. Emocionante.
Todo tiene el halo de Miguel Ángel Russo. Tras su muerte, que conmocionó al fútbol argentino, hubo despedidas de la AFA este viernes, y un homenaje hermoso en la cancha de San Lorenzo.
Pero además, su hijo Nacho, futbolista de Tigre, eligió jugar hoy para su equipo ante Newell's nada más y nada menos que en el Parque de la Independencia.
El delantero, que ya se había largado a llorar durante el minuto de silencio previo al partido, protagonizó un emocionante momento al convertir el primer gol del partido a los veintidos minutos. Y claro, rompió en llanto en pleno césped.
Tras el consuelo de sus compañeros que lo cubrieron con un abrazo grupal, Nacho miró el cielo y sonrió.