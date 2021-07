El video que muestra el rol de Nacho Fernández en el gol anulado a Boca

En ESPN mostraron un video con el accionar de Nacho Fernández, capitán de Atlético Mineiro en la previa del gol que el árbitro Andrés Rojas le anuló a Diego González y que le daba la ventaja a Boca en el partido de ida de la Copa disputado en la Bombonera.

Nacho impidió que se reanudara el juego y reclamó que el pito, que había confirmado el tanto, revise la acción. El ex River aprovechó los problemas que tuvo Rojas con el intercomunicador que lo conecta con quienes conducen el VAR.

El reglamento y Nacho

Tal reza la ley, en el momento de la revisión por parte del árbitro, los jugadores se tienen que quedar en el campo de juego sin estar cerca del juez ni influenciarlo en su decisión. Eso no sucedió a tal punto que Rojas amonestó a dos futbolistas.

Tras el empate, Fernández fue consultado sobre la jugada y si tuvo miedo de ser expulsado. Esto contestó el zurdo: "La verdad que no. ¿Por qué motivo podía ser expulsado? Traté de que no se reanude el juego porque el árbitro no tenía la señal del VAR".